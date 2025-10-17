الأقصر تعتمد زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13% بعد تحريك أسعار الوقود

الأقصر - محمد محروس:

انعقدت اللجنة العليا للإشراف على المواقف بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برئاسة اللواء أ.ح. هشام الشيمي السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة العليا، وبحضور كل من: مدير المرور، ومدير مباحث المرور، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المواقف.

وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%، على أن يُعمل بها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك تماشيًا مع قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار المحروقات.

كما وجهت اللجنة بسرعة شراء وطباعة الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة، ليتم وضعها على السيارات وإعلانها للمواطنين بشكل واضح في جميع المواقف لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.

ويلي ذلك بيان بالتسعيرة الجديدة لكافة الخطوط والمواقف من وإلى الأقصر، لضمان اطلاع المواطنين على الأسعار الرسمية وتجنب أي تجاوزات.