التزكية تحسم مقاعد نقابة أطباء السويس في انتخابات التجديد النصفي

السويس - حسام الدين أحمد:

حُسمت مقاعد التجديد النصفي بنقابة الأطباء في السويس بالتزكية، بعد عدم تقدم منافسين على المقاعد الأربعة المخصصة للنقابة، بواقع مقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن، لينضم الأعضاء الجدد إلى مجلس النقابة برئاسة الدكتور تامر البوهي، نقيب أطباء السويس.

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة، برئاسة الدكتور أحمد عبد الفتاح، وعضوية الدكتور عمرو فرج، والدكتور محمود حلمي، أنه تم فوز الطبيبين: وائل الشرقاوي وعبدالله سعد بالتزكية على مقعدي فوق السن، فيما فاز بالتزكية على مقعدي تحت السن الطبيبان أحمد حميدة ومحمد رضوان.

وأشار بيان اللجنة إلى أن العملية الانتخابية اليوم الجمعة تقتصر على التصويت لمقاعد النقابة العامة للأطباء، والتي يتنافس فيها 10 مرشحين على مقاعد تحت السن، و19 مرشحًا على مقاعد فوق السن.

وساد الهدوء أمام مقر نقابة الأطباء بحي السويس صباح اليوم، قبل صلاة الجمعة، في مشهد اعتادت عليه النقابة في مثل هذه المناسبات، حيث يتزايد الإقبال تدريجيًا خلال ساعات الظهيرة.