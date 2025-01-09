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قطع الكهرباء 5 ساعات عن ضواحي فيصل بالسويس غدًا

08:03 م الخميس 09 يناير 2025

قطع الكهرباء - أرشيفية

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السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن تنفيذ أعمال صيانة شاملة لموزع حي فيصل بالكامل صباح غدٍ الجمعة، في إطار خطة الصيانة الدورية للحفاظ على المحولات ووحدات التوزيع.

وأفاد بيان صحفي صادر عن محافظة السويس أن أعمال الصيانة ستتزامن مع قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا، بموزع كهرباء فيصل جهد 11 ك.

تشمل المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء 14 منطقة سكنية بحي فيصل، وهي: ضواحي فيصل الحرفين، ومساكن الشركة العربية والطائف، وحي جدة وحي المحمودية، وسوق التجاري، بنزينة موبيل، قسم شرطة الكهرباء، ومساكن أطلس والمختار، وبنك مصر فرع فيصل، بالإضافة إلى منطقة إدارة شمال وجنوب السويس التعليمية، ومخزن الكتب.

قطع الكهرباء قطع الكهرباء عن ضواحي فيصل بالسويس شركة القناة لتوزيع الكهرباء محافظة السويس
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