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داست بنزين بدل الفرامل.. سيدة تحطم مدخل صيدلية بسيارتها في السويس

07:43 م الخميس 09 يناير 2025

السيارة حطمت الواجهة واقتحمت الصيدلية

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السويس - حسام الدين أحمد:

تحطمت سيدة في السويس مدخل صيدلية بسيارتها، نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من أخصائي صيدلاني يفيد باقتحام سيارة ملاكي مدخل الصيدلية الخاصة التي يعمل بها في منطقة الملاحة بحي السويس، حيث تم تحطيم الباب الزجاجي ومنطقة البيع ورفوف مستحضرات التجميل.

انتقلت قوة من شرطة النجدة وقسم شرطة السويس إلى مكان الواقعة، وأظهرت المعاينة أن السيدة كانت تقود السيارة رقم "ط و أ 9284" بسرعة زائدة داخل المدينة، بينما كانت تتحدث في الهاتف.

وعندما فوجئت بالصيدلية أمامها، حاولت التوقف لكنها ارتبكت واستخدمت دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، مما أدى إلى زيادة سرعة السيارة حتى تجاوزت سلالم الصيدلية وحطمت الواجهة، ودخلت حتى نهاية الصيدلية.

سيدة تحطم مدخل صيدلية السرعة الزائدة اقتحام سيارة ملاكي مدخل صيدلية
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