محافظ القليوبية يصدر قرارا بتنقلات إدارية جديدة فى الخانكة وكفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارا بنقل نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وتعديل تكليف نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر.

وجاء في القرار إلغاء تكليف ناصر سيد عبد اللطيف من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وينقل بالوحدة المحلية لمركز كفر شكر لوظيفة تتناسب مع المستوى الوظيفي المسكن عليه.

كما جرى تعديل تكليف إبراهيم سعيد السيد من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز الخانكة

وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

ويأتي ذلك في إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، وإجراء بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء في مهامهم الوظيفية.