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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان امتحانات كلية التربية الرياضية بنين -صور

04:52 م الخميس 09 يناير 2025

جامعة الزقازيق

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الشرقية - ياسمين عزت:

تابع الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية بنين.

أكد الدرندلي خلال الجولة أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية والإدارية للامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات التعليمية وتوفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن الراحة والتركيز للطلاب.

تأتي هذه الجولات التفقدية ضمن جهود الجامعة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمي، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية في تقديم تعليم متميز ودعم الطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

جامعة الزقازيق الشرقية امتحانات كلية التربية الرياضية بنين خالد الدرندلي
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