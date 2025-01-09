الحصيلة يورو ودولارات.. "ديلر شرم الشيخ" يروج الحشيش بالقرى السياحية

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها التي عقدت اليوم الخميس، بمدينة طورسيناء، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لصاحب كافيه بشرم الشيخ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 مايو الماضي، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام "خالد. م"، 26 عامًا، صاحب كافيه بشرم الشيخ، ومقيم الحسينية شرقية، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة في الهيروين والحشيش والميثامفيتامين المخدر، واحتفاظه بكمية من المواد المخدرة داخل مسكنه، ويتخذ من محل عمله مسرحًا لترويج المواد المخدرة بالقرى السياحية والفنادق والميادين والشوارع العامة، مستخدمًا وسائل نقل مختلفة للتخفي عن أجهزة المكافحة، وأنه ينوي تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى إعداد مأمورية بالقرب من مكان التسليم، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم قبل تسليم المواد المخدرة، وبحوزته شنطة جلد بداخلها 2 علبة سجائر بداخل الأولى 12 لفافة بلاستيك صغيرة الحجم لمخدر الهيرويين، وبالأخرى 2 كيس بلاستيك شفاف لمخدر الهيروين.

كما عثر بجيب الشنطة على كيس بلاستيك شفاف اللون بداخله مادة بيضاء اللون كريستال بلورية يشتبه في كونها لمادة الآيس المخدر "كريستال ميث"، وكيس آخر بداخله 5 قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 650 جنيه، و20 دولار، و100 يورو، وهاتفين محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته لكافة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المضبوطة حصيلة البيع، والهواتف لتسهيل الاتصال بالعملاء .

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3734 لسنة 2024 جنايات أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق مع التجديد، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة، والتحفظ على المضبوطات .

كما جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم 1037 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .