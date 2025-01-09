متهم في 19 قضية.. "بطش شكوكو" يواجه العدالة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 1000 جنيه، على عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 11508 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لمعاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد بقيام "محمد. م. ج"، 30 عامًا، عامل وشهرته "بطش شكوكو"، والسابق اتهامه في 19 قضية متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة في منطقة الوليدية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد معاون مباحث قسم ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف مكان تواجد المتهم في منزله. وعند مشاهدته للقوة، حاول الهرب، إلا أن القوة تمكنت من ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وحقيبة تحتوي على 3 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وعلبة سجائر بداخلها 4 لفافات بلاستيكية تحتوي على مادة الشابو المخدر، ومبلغ مالي قدره 875 جنيهاً، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى كحصيلة لبيع المواد المخدرة.