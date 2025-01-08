إصابة شخص سقط به مصعد عقار في حي الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب مواطن إثر سقوط مصعد داخل عقار بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط مصعد "أسانسير" بعقار ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط المصعد من الطابق الثالث إلى الأرض وبداخله شخص، مما أسفر عن إصابته بكدمات بمختلف أنحاء الجسد، وجرى نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.