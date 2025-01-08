الإسماعيلي يدشن فرعه بالغردقة لاكتشاف مواهب البحر الأحمر

الإسماعيلية -أميرة يوسف:

دشن النادي الإسماعيلي فرعه الجديد في مدينة الغردقة، استعدادًا لخوض منافسات المراحل السنية في منطقة البحر الأحمر، وذلك ضمن جهود مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لاكتشاف أبرز المواهب ودعم صفوف الفرق.

وعقدت الاختبارات الخاصة بالمراحل السنية في مدينة الغردقة على مدار يومين تحت إشراف الكابتن حمام إبراهيم. وأسفرت الاختبارات عن اختيار 110 لاعبين من بين 700 متقدم، وذلك من مواليد 2009 وحتى مواليد 2016، بهدف تكوين فرق قوية تنافس في دوري المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الإسماعيلي لافتتاح فرع جديد في محافظة قنا، لمواصلة اكتشاف المواهب الواعدة من مختلف مناطق صعيد مصر.