44734 طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أدى 44734 طالبًا وطالبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 اليوم بجامعة قناة السويس، في أجواء منظمة واستعدادات مكثفة من إدارة الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية بأفضل صورة ممكنة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن الامتحانات تشمل 23254 طالبة و21480 طالبًا موزعين على كليات ومعاهد الجامعة المختلفة وفق الجداول المعلنة. وأشار إلى حرص الجامعة على توفير أجواء مريحة للطلاب، مشددًا على أهمية انضباط اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس داخلها للإجابة عن أي استفسارات.

وأوضح “مندور” أن الجامعة شددت على منع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية إلى اللجان لتعزيز الانضباط، مع توفير لجان طبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتعامل مع أي طوارئ قد تحدث أثناء الامتحانات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن جميع الأسئلة مطابقة للمقررات الدراسية بما يحقق العدالة بين الطلاب، مؤكدًا أن التزام الطلاب بالإجراءات الامتحانية يعكس وعيهم وحرصهم على تحقيق النجاح.

وأجرى الدكتور عبد النعيم بجولات تفقدية شملت عددًا من الكليات، من بينها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث أدى 1540 طالبًا وطالبة من الفرقة الأولى امتحاناتهم داخل 43 لجنة، وكلية العلوم التي استقبلت 367 طالبًا وطالبة من طلاب المستوى الأول.

كما تفقد عبد النعيم كلية الحاسبات والمعلومات وكلية التربية، حيث أشاد بجهود إدارات الكليات في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.



اختتم نائب رئيس الجامعة جولته بمتابعة الامتحانات الإلكترونية التي عقدت بمعامل كلية الطب، حيث أدى طلاب الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان امتحاناتهم تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، المدير التنفيذي لمعامل الاختبارات الإلكترونية، كما تفقد امتحانات كلية الصيدلة، التي جرت تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي.

تمثل جامعة قناة السويس نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والإعداد للامتحانات، مما يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة وعدالة لجميع الطلاب.