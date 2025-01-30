تطوير طريق ومدخل منطقة صناعية في البحيرة بتكلفة 66 مليون جنيه

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس ، أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بمركز حوش عيسى.

يعد هذا الطريق هو المدخل الأساسي للمنطقة الصناعية، ويخدم جميع المصانع بها، ويمتد الطريق بطول 5.7 كم بتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية، وجارى استكمال باقى الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد.

كما تابعت الدكتورة جاكلين عازر مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة طريق كاجو – فرهاش، بمدخل المنطقة الصناعية بالطرانة، بطول 4.5 كم وبتكلفة 32 مليون جنيه.

وخلال الجولة أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تطوير البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحسين حركة النقل وخدمة المشروعات الاقتصادية في المنطقة.