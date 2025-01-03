مأساة أبوسليم.. "أحمد" يختار الموت شنقًا في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

عثرت أسرة بعزبة أبو سليم المالحة التابعة لقرية أولاد موسى بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، على جثة ابنهم الشاب منتحرا داخل غرفته.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من والد شاب يشير إلى العثور عليه منتحرا بالشنق داخل غرفته في صباح اليوم الجمعة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ حيث جثة الشاب بعزبة أبو سليم المالحة، تبين أن الشاب يدعى "أحمد.ع.م.ال.أ" ويبلغ من العمر 28 عاما، عثر عليه مشنوقا داخل غرفته.

وأفاد "ع.م.ال.أ" والد الشاب بأنه عثر على جثمان نجله مشنوقا داخل الغرفة، مشيرا إلى انتحاره شنقا.

تحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها، والتي أمرت بانتداب فريق الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان وبيان أسباب الوفاة والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.