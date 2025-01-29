مزارع ينهي حياة ابنه بسبب سوء سلوكه في المنيا

المنيا-جمال محمد:

أنهى مزارع حياة نجله، اليوم الأربعاء، في إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بسبب سوء سلوك الابن وتعدد الشكاوى ضده من أهالي قريته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً من أهالي قرية زاوية حاتم التابعة لمركز أبو قرقاص، بقيام مزارع بقتل ابنه، بعد أن تعدى عليه بآلة حادة يتم استخدامها في الزراعة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "ح.ف.م" 14 عامًا، بعد أن تعدى عليه والده بآلة حادة في الرأس، مما تسبب في وفاته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن الأب كان يعاتب نجله على تكرار الشكاوى الواردة له من أهالي القرية بسبب سوء سلوك الابن، وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأب بضرب الابن بقوة وأسقطه قتيلًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، وتم التحفظ على الأب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.