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"النقل دخل في التوكتوك".. مصرع شخص في حادث تصادم بالمنيا

12:32 م الثلاثاء 28 يناير 2025

إسعاف

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المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة نقل وتوك توك بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين مركبتين بالطريق الدائري بمركز بني مزار، مما أسفر عن حالة وفاة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "أ. ب. م" 45 سنة، عامل، مقيم بمركز بني مزار، إثر إصابته بكسور وجروح متعددة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حادث تصادم المنيا مديرية أمن المنيا
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