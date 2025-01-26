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تعدت على الطاقم الطبي.. تفاصيل الفيديو المتداول لسيدة بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية (بيان)

08:00 م الأحد 26 يناير 2025

مستشفى الشاطبي الجامعي

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية بيانًا كشفت فيه تفاصيل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السيدة التي ادعت رفض استقبال مستشفى الشاطبى الكشف على ابنها.

ووفقًا للبيان، حضرت سيدة رفقة نجلها حوالي السابعة ونصف مساء أمس إلى استقبال مستشفى الشاطبى الجامعي ورفضت توقيع الكشف الطبى عليه.

وأشار البيان إلى تعدي السيدة المذكورة على الطاقم الطبي وأفراد الأمن بالسب والشتم دون أى سبب بينما بثت مقطع الفيديو المتداول بقصد التشهير بالمستشفى والعاملين به.

وأضافت إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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