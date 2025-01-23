شرب من دم ضحيته.. قرار جديد من النيابة ضد المتهم في "واقعة الرأس المفصول" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت النيابة العامة في الأقصر، اليوم الخميس، نقل المتهم في جريمة قتل موظف بمديرية التضامن الاجتماعي بمنطقة أبو الجود، وفصل رأس الضحية عن جسده أمام المارة، إلى مركز للطب النفسي بمحافظة قنا لإجراء تقييم شامل لحالته الصحية والنفسية. كما أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات شامل له في مستشفى الكرنك الدولي للتأكد مما إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت ارتكاب الجريمة.

وأكدت النيابة على ضرورة سرعة انتهاء فريق الطب الشرعي من فحص حالة المتهم، المدعو "س.ر" البالغ من العمر 38 عامًا، لإعداد تقرير شامل يعرض في جلسة تجديد حبسه السبت المقبل، مع قرار بإيداعه مركزًا نفسيًا لحين استكمال التحقيقات.

الواقعة التي أثارت ذعرًا واسعًا في الشارع المصري بدأت حين أقدم المتهم، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، على قتل جاره المسن "ح.ك.م" (58 عامًا) مستخدمًا سكينًا حادًا، حيث فصل رأسه عن جسده وتجول بها في الشارع، وشرب من دمه. كما قام بكتابة عبارات غريبة باستخدام دم الضحية على جدران المنازل المجاورة.

ووفقًا لشهود عيان، وقع الحادث أثناء مرور الضحية، الذي كان يعاني من تدهور في حالته الصحية بسبب جلطة في القلب، بالشارع حيث باغته المتهم خلال نوبة هياج نفسي.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، بينما كشفت التحقيقات الأولية أنه يعاني من اضطرابات نفسية تسبب له نوبات هياج متكررة.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، بينما باشرت السلطات تحقيقاتها وقررت انتداب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير حول الجثة واستكمال الإجراءات القانونية.