بالصور- وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الوطن في الأقصر احتفالاً بعيد الشرطة

الأقصر-محمد محروس:

وضع الدكتور هشام أبو زيد نائب، محافظ الأقصر اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد سعد الصاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمود صلاح الدين، نائب مدير أمن الأقصر، إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الوطن احتفالاً بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وعدد من رجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالات وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وجرى استكمال مراسم الاحتفالات بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعقب ذلك، عرض فني عن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية بداية من عام 1952 وحتى الآن، حيث تستمر تضحيات رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن وحمايته والحفاظ على ترابه ، وعقب ذلك شهدت الاحتفالية تكريم عدد من شهداء الوطن من أبناء محافظة الأقصر.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني من أجل رفع راية مصر عالية، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.