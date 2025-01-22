النار اندلعت في سكن الطلاب.. ننشر أسماء مصابي حريق مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مدرسة التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حريقًا محدودًا في إحدى الغرف السكنية المخصصة للطلاب، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق وإغماء.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل المدرسة، ووجه اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، فرق الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الحادث بصحبة سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق سريعًا ومنع امتداده إلى باقي الغرف.

وحصل "مصراوي" على أسماء المصابين، وهم: حسام حسن علي (18 سنة) من البحيرة، عبدالله أسامة محمود (19 سنة) من الدقهلية، أحمد سيد عبدالرحمن (19 سنة) من أسيوط، عمر أشرف عبدالغفار (19 سنة) من بنها، يوسف عمر علي (19 سنة) من الدقهلية.

كما أصيب كل من: محمد موسى طاحون، موظف بالمدرسة من الشيخ زايد، محمود الحسيني سعد (19 سنة) من الشرقية، حسام حسن الدريني (19 سنة) من كفر الشيخ، ومحمد عبدالعظيم عبدالكريم (19 سنة) من الشرقية.

تم نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت المصادر الطبية أن حالاتهم مستقرة بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

من جهة أخرى، تم تشكيل فريق من البحث الجنائي لفحص موقع الحريق ومعرفة أسبابه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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