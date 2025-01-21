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أمن أسوان يكثف جهوده لضبط 3 ملثمين أصابوا شابًا بطلقات نارية

11:41 م الثلاثاء 21 يناير 2025

أرشيفية

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أسوان – إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان جهودهم لضبط ثلاثة ملثمين قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على شاب، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول قيام ثلاثة ملثمين بإطلاق النار على شاب عند إشارة مرور وسط مدينة أسوان قبل أن يفروا هاربين.

انتقلت قوات المباحث على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشاب يدعى إسلام سيف النصر، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات وكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

إصابة شاب طلق ناري ضبط ملثمين أمن أسوان
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