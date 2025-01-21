تعليم الدقهلية ترد على شكاوى صعوبة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

الدقهلية- رامي محمود:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن شكوى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان مادة العلوم.

وقال بيان مديرية التربية والتعليم، إن نسبة الحضور لأداء الامتحان وصلت لـ 99% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية العامة، و93% لطلاب الإعدادية المهنية، و97% لطلاب الصم وضعاف السمع.

وأوضح بيان التربية والتعليم، أنه لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس وفق ما ورد من مديري عموم الإدارات التعليمية، والامتحان جاء وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت السبت الماضي، بأداء الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومن المقرر ان تنتهي الخميس المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة 126190 طالبًا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى توفير قرابة الـ 22 ألف من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث جرى تأمين جميع اللجان، وتوفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب بالاضافة إلى التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.