إعلان

طعنة بالكبد ومتهم يسلم نفسه.. تطورات جديدة في مشاجرة طلاب بالإسكندرية

03:00 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الطالب المجني عليه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة مشاجرة طلاب محيط مركز تعليمي خاص بمنطقة كفر عبده، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، أحدهما حالته خطرة إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن.

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بسلاح أبيض بين طلاب أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة كفر عبده بدائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم، وبسؤال أمل سرور، والدة الطالب المجني عليه، أكدت أن ابنها إسلام وزميليه محمد أيمن ويوسف عمرو، طلاب أحد المدارس الخاصة "تعليم أمريكي" كانوا في محاضرة بأحد المراكز التعليمية بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية.

وأشارت إلى أنهم فوجئوا بتعدي لفظي ومعاكسة من ثلاث طلاب- ليسوا علي سابق معرفة بهم - على زميلات لهم فحاولوا منعهم لتنشب مشادة لفظية وتعدي بالأيدي وجرى إنهائها.

وأضافت في أقوالها بالمحضر أنه خلال فترة الراحة بين المحاضرات توجه نجلها وصديقيه إلى أحد مراكز التسوق في محيط المركز التعليمي لشراء عصائر ليتفاجئوا بالطلاب الآخرين في انتظارهم وأشهر أحدهم سلاح أبيض وتعدي عليهم.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الطالب إسلام بجرح قطعي في البطن نافذ وأصيب صديقيه محمد أيمن ويوسف عمرو بإصابات وجروح سطحية في اليد والظهر وجرى نقل الأول إلى أحد المستشفيات الخاصة وحجزه في العناية المركزة إثر معاناته من نزيف وجلطة في الكبد.

وفي سياق متصل، ألقي القبض على اثنين من المتهمين في المشاجرة بينما قام والد المتهم باستخدام السلاح الأبيض بتسليمه صباح اليوم الثلاثاء إلى جهات التحقيق.

تحرر المحضر رقم 138 لسنة 2025 جنح سيدي جابر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

حادث طعن مشاجرة طلاب الإسكندرية النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متهم بابتزاز خطيبته.. "هشام جوجل" يقفز من الدور الرابع بمبنى نيابة الفيوم

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر