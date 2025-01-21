"أضر بسمعتي فطعنته بسكين الجزارة".. المؤبد للمتهم بقتل جاره في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطلًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل جاره، طعنًا بسلاح أبيض، انتقامًا منه لتكرار سبه بألفاظ وصفات من شأنها النيل من سمعته بين أهالي المنطقة.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما ووفاة أحدهما.

كشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين المتهم "م.أ.ع" عاطل، وجاره المجني عليه "ع.أ.م"، تعدي خلالها الأول على الثاني بسلاح أبيض سكين وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

وبسؤال المتهم في التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة لأن المجني عليه دأب على نعته بصفات من شأنها النيل من سمعته فتربص له قرب سكنه بعدما تحصل علي سلاح أبيض سكين من محل جزارة خاص بعمه، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.