مصرع عامل بناء سقط من أعلى سقالة بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقي عامل بناء مصرعه جراء سقوطه من أعلى سقالة بناء بمنطقة أرض فتحي عبدالفتاح بالبر الثاني بمدينة المطرية محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من بعض الأهالي بسقوط شخص من أعلى سقالة بناء خلال مباشرته عمله فى واجهة أحد المباني.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع "محمد التابعي البربري، 60 عاما، عامل بناء، وذلك بعد سقوطه وإصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ووفاته خلال عمله على سقالة بمنطقة البر الثاني بأرض فتحي عبدالفتاح.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.