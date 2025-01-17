غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد وسط استعدادات مكثفة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للفصل الدراسي الأول في محافظة الوادي الجديد، غدا السبت، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لتوفير أجواء مناسبة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، جاهزية المديرية بشكل كامل لاستقبال الامتحانات.

وأكد عبد العزيز أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح عبد العزيز، أن رؤساء اللجان مسؤولون بشكل كامل عن سير العمل داخل اللجان، بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى نهاية اليوم الامتحاني.

كما أشار إلى أهمية التأكد من توافر كراسات الإجابات والأدوات اللازمة قبل بدء الامتحانات، وتوفير كافة التجهيزات التي من شأنها توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب أثناء أداء الامتحان.

كما شدد عبد العزيز على ضرورة إلزام الملاحظين بالحضور في المواعيد المحددة، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان لضمان الهدوء والنظام، كما تضمنت التعليمات إزالة أي كتابات مدونة على الجدران أو الأدراج لمنع حالات الغش، وإعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن ظاهرة لتيسير وصول الطلاب إليها.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد تسعى دائمًا إلى تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، مما يساهم في تحسين الأداء التعليمي وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية، وتعتبر الامتحانات الفصلية محطة هامة لتقييم مستوى الطلاب واختبار مدى استيعابهم للمواد الدراسية التي جرى تدريسها.

وأشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية، حظيت امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد بإشادة واسعة من أولياء الأمور والطلاب، نظرًا للانضباط والهدوء الذي يسود اللجان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب التركيز الكامل على الإجابة.

أوضح أنه وفقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم، شهدت نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بالمحافظة تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التطوير المستمر في النظام التعليمي والحرص على دعم الطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية.

وشدد على الشهادة الإعدادية تُعد من المراحل التعليمية الهامة التي تحدد مسار الطالب التعليمي في المستقبل، حيث تؤهله للالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو المهني، لذا، تحظى هذه الامتحانات باهتمام كبير من قبل الجهات المسؤولة وأولياء الأمور على حد سواء.

واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على جاهزية كافة المدارس واللجان لاستقبال الطلاب، معربًا عن أمله في أن تسير الامتحانات بسلام ودون أية معوقات، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في هذه المرحلة الهامة من حياتهم التعليمية.