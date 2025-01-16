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بنسبة تنفيذ 80%.. محافظ المنيا يتابع مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

03:29 م الخميس 16 يناير 2025
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    اللقاء
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    اللقاء
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    محافظ المنيا
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    اللقاء
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المنيا-جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لاستعراض نسب ومعدلات الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، التي تشمل تطوير منظومة الصرف الصحي، وتوصيل المياه للقرى، وتركيب العدادات، بالإضافة إلى مشروعات توصيل الكهرباء، مما تم مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، موجهًا بوضع حلول فورية لضمان استمرار العمل دون تأخير.

وأشار كدواني إلى أن نسبة الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى تخطت 80%، مؤكداً أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة، التي تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الهيئات و الشركات من الجهات المعنية.

محافظ المنيا اللواء عماد كدواني مبادرة حياة كريمة
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