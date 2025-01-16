وزير الصحة يبحث مع وفد "المتحدة للمستشفيات الدولية" الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بالترحيب مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية تشجع الشراكات الاستثمارية، مضيفًا أن الفرص المتاحة حاليًا في مصر، مدعومة بالقوانين الميسرة، وتمثل عامل جذب قوي للقطاع الخاص على كل المستويات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وفرص تبادل الخبرات في إدارة المنشآت الطبية لا سيما في مجال الصحة النفسية، وأيضًا الاستفادة من خبرة المجموعة الطبية في شتى التخصصات.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن اللقاء استعرض تجربة مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة استيعابية 950 سريرًا بالإضافة العيادات الخارجية والأقسام المختلفة موضحا الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في العمل على تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لدمجهم في المجتمع.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تطرق لمناقشة فرص تبادل الخبرات في بناء القدرات والكوادر البشرية من خلال تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية لضمان جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في المجال الصحي، من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالمبادرات الصحية.

من جانبه، أعرب وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية، عن ثقته في المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدين تطلعهم نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربين عن بالغ سعادتهم لتعزيز التعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير للمستشفيات، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة شيماء إمام، مدير إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.



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