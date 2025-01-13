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ضبط 20 طن مكرونة غير مدون عليها سعر البيع في الشرقية

03:15 م الإثنين 13 يناير 2025
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    مديرية التموين بمحافظة الشرقية (1)
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الشرقية -ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة رفقة أبو طالب صلاح الدين وعاطف مرقص ومجدي فرج ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون بالمديرية، للمرور علي الأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

تمكنت الحملة من ضبط كمية من المكرونة معبأة غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 ووزير التموين رقم 200 لسنة 2023 داخل مخزن للمواد الغذائية.

تحفظت الحملة على 20 طن مكرونة معبأة ومعدة للبيع بالأسواق غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك، وتحرر المحضر اللازم ضد المدير المسؤول للمصنع وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

محافظة الشرقية حملة مكبرة ضبط مكرونة
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