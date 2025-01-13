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إصابة 6 طلاب جامعيين بتسمم غذائي في بني سويف

12:23 ص الإثنين 13 يناير 2025

تسمم غذائي - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 طلاب جامعيين بحالة اشتباه تسمم غذائي، مساء اليوم الأحد، إثر تناولهم وجبة عشاء مكونة من بطاطس ودجاج فاسدة داخل مسكنهم بمدينة بني سويف. وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوصول كل من: "محمد.ع.ح" (20 عامًا)، و"محمود.أ.ع" (20 عامًا)، و"محمد.أ.ا" (20 عامًا)، و"محمد.ح.ط" (20 عامًا)، و"محمد.ر.ش" (20 عامًا)، و"أحمد.س.ع" (20 عامًا)، وجميعهم طلاب بأحد المعاهد، إلى المستشفى التخصصي.

تبين إصابتهم بقيء ومغص شديد، واشتُبه في إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة داخل مسكنهم.

تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم بقسم استقبال الطوارئ تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تسمم غذائي بني سويف وجبة فاسدة مديرية أمن بني سويف إصابة 6 طلاب جامعيين بتسمم
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