ألقى 40 كيس آيس.. المؤبد لتاجر مخدرات في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المؤبد، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 كيسًا لمخدر الآيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

ترجع وقائع القضية رقم 268779 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة.

ووفقًا للأوراق القضية، أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث الرمل ثان ممارسة المدعو "ع.ن.ع" عاطل، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمخدرات، وخاصة مخدر "الآيس" وترويجه على عملائه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، إلا أنه عند مشاهدته أفراد الشرطة ألقى حقيبة بلاستيك، التقطتها القوة، وتبين أنها تحوي 40 كيس صغير الحجم لمخدر الأيس ومبلغ مالي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.