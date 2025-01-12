لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ألقى 40 كيس آيس.. المؤبد لتاجر مخدرات في الإسكندرية

02:53 م الأحد 12 يناير 2025

سجن - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المؤبد، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 كيسًا لمخدر الآيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

ترجع وقائع القضية رقم 268779 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة.

ووفقًا للأوراق القضية، أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث الرمل ثان ممارسة المدعو "ع.ن.ع" عاطل، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمخدرات، وخاصة مخدر "الآيس" وترويجه على عملائه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، إلا أنه عند مشاهدته أفراد الشرطة ألقى حقيبة بلاستيك، التقطتها القوة، وتبين أنها تحوي 40 كيس صغير الحجم لمخدر الأيس ومبلغ مالي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية تاجر مخدرات الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين