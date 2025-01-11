فصل رأسها عن جسدها.. جنايات قنا تعاقب شاب قتل زوجته بالسجن 5 سنوات

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين محمد عمر عبدالجواد ومهاب عبدالحميد وبكر يس، والحسن علي اليماني وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إنهاء حياة زوجته طعنا بآلة حادة وفصل رأسها عن جسدها بدائرة قسم شرطة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 9 نوفمبر من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم مصطفى.م.ع.ص، يبلغ من العمر 30 عاما، تهمة إنهاء حياة زوجته شمس.م.ع، 20 عاما، طعنا بآلة حادة، وفصل رأسها عن جسدها بناحية شارع الشيخ محسن بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والمجني عليها تزوجا قبل الجريمة بـ6 أشهر، ونشبت خلافات أسرية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها طعنا بآلة حادة، ثم فصل رأسها عن جسدها.

وأحيلت القضية برقم 16579 لسنة 2023 جنايات قنا والمقيدة برقم 3990 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات.