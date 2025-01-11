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السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية فى الزقازيق

06:08 م السبت 11 يناير 2025

السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية

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الشرقية -ياسمين عزت:

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بمنطقة سكنية بقسم أول الزقازيق يشير إلى اندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الخامس.

وانتقل عدد من قوات الأمن إلى محل الواقعة، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد سيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، كما دعت هيئة الإسعاف بعدد من مرافقها تحسبا لوقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

حريق شقة الزقازيق اخماد حريق
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