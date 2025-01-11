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بالصور- انهيار جزئى لمنزل في أسوان ونجاة أسرة من الموت

03:00 م السبت 11 يناير 2025
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    انهيار جزئى لمنزل في أسوان ونجاة أسرة من الموت (4)
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    انهيار جزئى لمنزل في أسوان ونجاة أسرة من الموت (2)
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    انهيار جزئى لمنزل في أسوان ونجاة أسرة من الموت (3)
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أسوان - إيهاب عمران:

أصيب شخص في حادث انهيار جزئى بالطابق الأرضي لمنزله بمدينة كوم أمبو، وجرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

وأشرف السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اللواء محمد عبد الجليل بالإشراف الميداني على جهود رجال الحماية المدنية، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين لرفع مخلفات وأنقاض الطابق الذى حدث به التصدع والانهيار الجزئي دون وقوع خسائر فى الأرواح، وإصابة واحدة لصاحب المنزل.

ووجه السكرتير العام المساعد بالبدء فى أعمال إخلاء المنزل، والذى يتكون من 3 طوابق على مساحة 32 مترا، ومبنى من الطوب اللبن ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توفير مكان بديل الإيواء العاجل للأسرة والتى تتكون من الزوج والزوجة وابنتهما.

انهيار منزل مدينة كوم أمبو مستشفى كوم أمبو المركزي الحماية المدنية
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