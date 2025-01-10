لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في بني سويف

06:02 م الجمعة 10 يناير 2025

مصرع شاب أسفل عجلات القطار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان قرية عطف أفوة التابعة لمركز الواسطى، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى و إيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمد.ع.م"، 18 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

دهس شاب مصرع شاب حادث قطار بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأرض انشقت وبلعته.. 6 أيام من البحث عن شاب سقط في بئر آثار بقنا

إعلان

إعلان

بعد تهديد ترامب بـ"الجحيم".. مستشاره يصل قطر من أجل حماس وإسرائيل
17 صورة مفزعة.. شاهد منازل نجوم هوليوود قبل وبعد حرائق كاليفورنيا