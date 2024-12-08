أزعج طليقته عبر "فيس بوك".. تغريم شاب 50 ألف جنيه في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الإبتدائية الأولى جنح برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وحضور زياد ضياء وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بتغريم شاب 50 ألف جنيه وتعويض ألفي جنيه بتهمة إزعاج طليقته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ترجع بداية القضية إلى شهر يونيو من العام الحالي 2024، عندما تقدمت سيدة بشكوى في قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا، لتضررها من طليقها نشر تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعم فيها تغيب ابنته البالغة من العمر 3 أعوام، وبعد ذلك قام بتعديله بالعثور على الصغيرة وأن والدتها هي من أبلغته بالتغيب وكان ذلك كاذبًا.

من جانبها كثفت الأجهزة الأمنية، التحريات للتأكد من صحة الواقعة، وأحيل البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بحكمها السابق.