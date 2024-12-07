إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "محمد.ع.م"، 62 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"شيرين.ع.ع"، 20 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أحمد.ر.م"، 4 أعوام بسحجات متفرقة، و"هند.م.ع"، 34 عامًا، بسحجات وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.