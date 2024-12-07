بملايين الجنيهات.. ضبط 3 ساعات فاخرة بحوزة راكب بمطار شرم الشيخ الدولي

جنوب سيناء – رضا السيد:

أحبطت الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة حسن حمدي، مدير جمرك مطار شرم الشيخ، محاولة تهريب عدد من الساعات باهظة الثمن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران wezz air القادمة من إيطاليا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسيه أجنبيه خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافة صناديق صغيرة خاصة بالساعات.

وعلى الفور تقرر تفتيش أمتعة الراكب، و تبين وجود 2 علبة خاصة بالساعات فارغتين داخل حقيبته، وبتفتيش الراكب ذاتيًا تبين وجود 3 ساعات ماركة رولكس باهظة الثمن في جيوب ملابسه، وتقدر قيمة المضبوطات بنحو 3 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.







