بالصور - 128 وحدة سكنية جديدة للإيجار في أسيوط ضمن مبادرة “حياة كريمة”

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية بالإيجار ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مراكز ساحل سليم وأبنوب ومنفلوط، بإجمالي 128 وحدة سكنية لمدة 3 سنوات قابلة للزيادة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين الخدمات الأساسية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن تقديم الطلبات سيكون بمقر الوحدة المحلية المختصة اعتباراً من يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري ولمدة 15 يوماً حتى 22 ديسمبر 2024.

و تشمل شروط التقديم أن يكون المتقدم من أبناء القرية المنشأ بها الوحدة السكنية أو القرى المجاورة، وأن يتراوح عمره بين 21 و65 سنة. يُستثنى من ذلك قاطنو مساكن الإيواء أو المساكن منخفضة التكلفة التي أنشأتها الدولة سابقاً، وقاطنو المساكن المتضررة من الكوارث. كما يُشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي، وألا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخرى، باستثناء الفئات المستحقة لسكن كريم بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.

وأضاف المحافظ أن الأولوية ستكون لمنخفضي الدخل، حيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 6 آلاف جنيه مصري، وللأسرة 8 آلاف جنيه مصري. في حالة وجود وحدات زائدة، يمكن تخصيصها لمتوسطي الدخل، حيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 13 ألف جنيه مصري، وللأسرة 18 ألف جنيه مصري.

وأشار أبوالنصر إلى أن الوحدة التنفيذية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري نسقت مع رؤساء مراكز ساحل سليم وأبنوب ومنفلوط للإعلان عن الوحدات السكنية وشروط التقديم. في مركز ساحل سليم، تم الإعلان عن 72 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع، تؤجر لمدة 3 سنوات بقيمة 500 جنيه شهرياً قابلة للزيادة بنسبة 10%. في مركز أبنوب، تم الإعلان عن 24 وحدة سكنية بقرية عرب العطيات البحرية بنظام الإيجار الشهري. أما في مركز منفلوط، فتم الإعلان عن 32 وحدة سكنية بنظام الإيجار، وكل وحدة ملحق بها حظيرة مواشي أو طيور، بمساحة 90 متر مربع.