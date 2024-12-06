بالصور - محافظ أسيوط يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات بتكلفة 19.4 مليون جنيه

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أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليون و400 ألف جنيه.

كما تفقد وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، التي بلغت تكلفتها 2 مليون و600 ألف جنيه، بتمويل من البنك الدولي لدعم المنظومة الصحية بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة لتوفير أحدث الأجهزة الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، تماشياً مع جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور علي محمد علي، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتور هشام ناجح، مدير مستشفى الحميات، والدكتور محسن شاكر، المسؤول عن وحدة المناظير، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي غرب أسيوط.

بعد الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه مكونات وحدة الأشعة المقطعية واستمعوا إلى شرح عن مراحل إنشائها والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، مما يعد إضافة كبيرة للمجال الطبي بالمستشفى الذي يخدم قطاع الصعيد بصفة عامة. كما تفقدوا وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، التي تشمل وحدة تحكم بمنظار علوي وسفلي، ومنظار معدة، ومنظار قولون، ومضخة مياه، وغاز ثاني أكسيد الكربون.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح وحدة الأشعة المقطعية ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، التي تمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات بالمستشفى، والتي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية. وأوضح أن مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة والمراكز والقرى والمحافظات المجاورة، استمراراً لجهود تحسين مستوى الخدمات الطبية الحيوية التي تقدم للمواطنين بشكل يومي.