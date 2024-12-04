غدًا.. انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف بمدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تشهد مدينة الإسماعيلية، غدًا الخميس، انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف، والتي تُقام على مدار يومي الخميس والجمعة 5 و6 ديسمبر الجاري، بمشاركة لاعبي ولاعبات منطقتي القناة والإسكندرية في مختلف المراحل العمرية (براعم، ناشئين، وعمومي).

يتنافس المشاركون في البطولة على سباقات القوارب الفردية، والزوجية، والرباعية، والثمانية، لتكون بذلك أولى بطولات موسم التجديف 2024-2025.

وقال القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف والرئيس السابق لمنطقة القناة للتجديف، إن هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم حافل بالأنشطة والبطولات، لافتًا إلى أن مدينة الإسماعيلية دائمًا ما كانت مهدًا لأبطال التجديف ومركزًا متميزًا لتطوير هذه الرياضة.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، على أهمية بطولة منطقة القناة والإسكندرية في اكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية.

وأضاف أن الاتحاد المصري للتجديف يولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه البطولات الإقليمية كونها أساسًا لتطوير اللعبة وتعزيز المنافسة.