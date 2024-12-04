ضبط 9 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والبيئة والطب البيطري ومديرية التموين، من ضبط 5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

المضبوطات تنوعت ما بين منتجات ألبان وأغذية متنوعة داخل 3 مخازن مخالفة للوائح والقوانين، بالإضافة إلى ضبط 4 طن زيت طعام مجهول المصدر بنطاق المركز والمدينة، وتقرر التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر حيال تلك المخالفات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار، والكشف عن السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.