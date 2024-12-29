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إقالة مدير مركز خدمة المواطنين فى المحمودية خلال جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة

02:51 م الأحد 29 ديسمبر 2024

مركز خدمة المواطنين

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إقالة مدير مركز خدمة المواطنين التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحمودية.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمحافظ اليوم الأحد، لاحظت خلالها سوء حالة النظافة والإضاءة داخل المركز وعدم تشغيل النظام الإلكتروني.

ووجهت المحافظ مديرية التموين بمراجعة شاملة لأعمال النظافة وإصلاح الإضاءة بشكل عاجل، بالإضافة إلى ضرورة تشغيل النظام الإلكتروني الخاص بالمركز بشكل كامل لتوفير بيئة ملائمة لخدمة المواطنين.

وحرصت عازر، على الالتقاء بعدد من المواطنين المترددين على المركز لتفعيل بطاقاتهم التموينية، واستمعَت إلى شكاواهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة وطرق تحسينها.

مركز خدمة المواطنين المحمودية محافظ البحيرة
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