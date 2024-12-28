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محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي الفتح وأبوتيج

12:07 م السبت 28 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج لتعزيز البنية التحتية والانضباط في عمليات البناء (4)
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج لتعزيز البنية التحتية والانضباط في عمليات البناء (3)
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج لتعزيز البنية التحتية والانضباط في عمليات البناء (1)
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج لتعزيز البنية التحتية والانضباط في عمليات البناء (6)
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج لتعزيز البنية التحتية والانضباط في عمليات البناء (5)
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أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، خرائط المخطط التفصيلي لمدينتي الفتح وأبوتيج، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" للعمل به فوراً.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الحكومية لتطوير المناطق العمرانية، وتحقيق الانضباط في عمليات البناء، وتعزيز البنية التحتية للمدن، تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة إيمان علي محمود، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المخطط التفصيلي أُعد بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتمت مراجعته بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، لضمان تحقيق رؤية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع متطلبات النمو المستقبلي. وأشار إلى أن المخطط يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في المنطقة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية.

وأوضح أبوالنصر أن اعتماد المخطط التفصيلي يعد خطوة هامة نحو تنفيذ مشروعات التنمية في المدينة، حيث يشمل تحديداً دقيقاً لخطوط التنظيم، مما يساهم في تنظيم عمليات البناء ومنع التعديات، وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء. كما يهدف إلى زيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة، وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مثل توفير شبكات الطرق والمرافق العامة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة لسكان هذه المدن.

وأوضحت المهندسة إيمان علي أن المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج تم إعدادها وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة والموافقة على اعتمادها. وأشارت إلى استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها وبدء تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أسيوط
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