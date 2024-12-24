نجاح أول عملية زراعة شريان صناعي في مستشفى السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين في إجراء أول عملية من نوعها لزراعة شريان صناعي من البطن إلى الطرف السفلي الأيسر، مشيرًا إلى أن هذه العملية تُعد الأولى التي يتم إجراؤها في المستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن مستشفى السنبلاوين العام استقبلت مريضًا في عيادة جراحة الأوعية الدموية كان يعاني من ألم شديد في ساقه اليسرى نتيجة انسداد كامل في الشريان الحرقوفي الأيسر، مما كان يهدد الساق بالبتر.

وأضاف أنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تم دخول المريض إلى غرفة العمليات حيث تم إعادة التروية الدموية للساق، واستعادة النبض في القدم، مما ساعد في إنقاذ الطرف من البتر. وأكد أن العملية تأتي ضمن خطة صحة الدقهلية للتوسع في الجراحات الدقيقة والتخصصية.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لإدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور أحمد البيلي، وفريق جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتور أحمد خالد، ولإدارة المستشفى، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، متمنياً لهم المزيد من النجاح، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد لتحسين كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.