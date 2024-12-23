محافظ جنوب سيناء يبحث سُبل تنشيط السياحة بسرابيط الخادم ومعبد حتحور في أبو زنيمة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بالمشايخ المسؤولين عن منطقة سرابيط الخادم ومعبد حتحور، بحضور رئيس مدينة أبو زنيمة، لاستعراض ومناقشة المقترحات والتحديات المتعلقة بتنشيط السياحة في المنطقة.

ووجه المحافظ بتسهيل الإجراءات اللازمة وإزالة المعوقات كافة، مع الحفاظ على سيادة القانون وممتلكات الدولة، وتوفير فرص العمل لأهالي المنطقة، من أجل تعزيز السياحة والترويج لكافة المقاصد السياحية في مختلف مدن المحافظة. كما كلف رئيس المدينة بإنهاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة "سرابيط الخادم"، التابعة لمدينة أبو زنيمة، تعد من أهم المناطق الأثرية في جنوب سيناء، حيث تحتوي على نقوش أثرية تعود إلى عصر الدولة الوسطى والحديثة، بالإضافة إلى النقوش السينائية التي تعد أصل الأبجدية الحديثة.

ويعتبر معبد سرابيط الخادم، الذي يقع على جبل سرابيط الخادم بارتفاع حوالي 800 متر، أحد المعالم البارزة في المنطقة، ويبعد نحو 40 كم عن مدينة أبو زنيمة. كما تحتوي المنطقة على مناجم الفيروز، التي تعد شاهداً على مهارة المصريين القدماء في التعدين واستخراج الأحجار الكريمة.