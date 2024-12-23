بالصور.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة

بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري في

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بضرورة متابعة المدارس في المراكز والقرى لضمان سير العملية التعليمية بشكل مناسب وتوفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة تجذب الطلاب.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم، وفقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ، على أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة من المدارس ومحيطها والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية، ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة لها.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة بأسيوط، قامت بجولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة القوصية التعليمية لمتابعة سير العمل للعام الدراسي 2024/2025.

شملت الجولة زيارة مدارس أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات، ومير الثانوية الزراعية، وعمر بن العاص بالدير المحرق، وسعد بن أبي وقاص بالدير المحرق، وسعد بن أبي وقاص الإعدادية. رافقه في الجولة محمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وكان في استقبالهم حسناء مبروك، مدير إدارة القوصية التعليمية، وعلي طه، وكيل إدارة القوصية التعليمية.

تفقد الوفد الفصول الدراسية وتابع مستوى الطلاب وكشكول الحصة والواجب وأداء الطلاب، كما تابع تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وفقاً لتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

أشاد المحافظ بحسن النظافة والنظام والالتزام والمستوى العلمي والتعليمي المتميز للطلاب في تلك المدارس، مؤكداً على استمرار تنفيذ الجولات والزيارات لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات، ورصد وإزالة أي معوقات للقرارات والتعليمات.