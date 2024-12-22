حادث التصادم بالشرقية يُسجل حالة وفاة و19 مصابًا

الشرقية - ياسمين عزت:

سجل حادث التصادم بين تريلا وأتوبيس وردية الذي وقع مساء اليوم الأحد، على طريق السعدية اتجاه بلبيس في محافظة الشرقية حالة وفاة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 19 شخصًا.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأتوبيس لنقل العمال، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين عبر 10 سيارات إسعاف، بينهم 16 مصابًا إلى مستشفى بلبيس المركزي و3 آخرين إلى مستشفى السعديين، فيما تم التحفظ على جثمان الضحية الوحيدة في مشرحة مستشفى بلبيس.