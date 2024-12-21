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بالصور.. السيطرة على حريق بمخلفات قمامة فى طنطا

05:34 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق بمخلفات قمامة فى طنطا
  • عرض 5 صورة
    حريق بمخلفات قمامة فى طنطا
  • عرض 5 صورة
    حريق بمخلفات قمامة فى طنطا
  • عرض 5 صورة
    حريق بمخلفات قمامة فى طنطا
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الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق محدود، اليوم السبت، في مخلفات قمامة بقطعة أرض فى شارع الحكمة بميدان ستوته التابعة لمدينة طنطا محافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، بالواقعة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل وصولها إلى الشقق السكنية، والأسواق الشعبية الملاصقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

حريق مخلفات اخماد حريق طنطا أمن الغربية
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