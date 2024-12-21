بالصور- وزير الصحة يتفقد مركز طبي وأعمال تطوير مستشفى ناصر ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز طبي شرق النيل ببني سويف، وذلك في إطار جولته بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن مؤشرات الأداء الخاصة بالمركز، وأعداد ملفات المترددين والتي بلغت 17 ألف ملف، كما تفقد عيادة الأسنان، وحرص على التأكد من عمل الأجهزة بالعيادة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد الصيدلية الخاصة بالمركز، وتأكد من توافر مخزون كافٍ من كافة المستلزمات الدوائية، بالإضافة إلى تفقد غرفة التطعيمات، حيث جرى تقديم خدمة التطعيمات لما بين 20 إلى 30 طفل يوميًا، مع وجود حملات للتطعيمات الروتينية للأطفال.

ونوه «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد منظومة ميكنة صرف الألبان، وكذلك توافر مخزون كافى من الألبان، ومتابعة عمل اللجان الخاصة بحوكمة صرف الألبان، كما اطمئن على توافر مخزون كافٍ من الألبان العلاجية، حيت يتم صرف تلك الألبان لـ 129 حالة مسجلة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد أعمال مبادرة «100 يوم صحة» مشددًا على تكثيف الحملات، والقوافل الخاصة بمبادرة صحة المرأه بالمحافظة، مضيفا أن الوزير حرص في ختام جولته على الاستماع للمرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تحدث مع المترددات على المركز عن ضرورة المباعدة بين الولادات، وأهميتها على المستوى الصحي.

وعقب ذلك تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، مستشفى ناصر والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة، ضمن خطة الدولة التى تنفذها الوزارة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بني سويف أعمال تطوير المستشفى، والذي يشمل: تطوير ورفع كفاءة على مساحة إجمالية 32 ألف متر مربع من بينها 25 ألف مترا لمبنى مستجد، و و 7 آلاف متر للمبنى القائم بطاقة إجمالية 227 سريراُ تنوعت مابين أسرة لإقامات المرضى، ورعاية مركزة، وحروق، ورعاية حروق، ورعاية أطفال، وحضانات.

تتضمن عمليات رفع الكفاءة للمبنى القائم، العيادات الخارجية، وسكن الأطباء والمبنى الإداري، والصيدلية، والمعامل، وتجميع البلازما، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المبنى المستجد المكون من دور أرضي، و 4 علوي، ويشمل رعايات مركزة، وعمليات وقسطرة ورعاية قلب، والطوارئ، والأشعة، وغرفة الغازات، وثلاجة حفظ الموتي، والتعقيم، والنفايات، والمطبخ والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي، ووحدات تمريضية، والحروق، والمناظير، وبنك الدم، وإقامة نساء وولادة، وحضانات المبتسرين