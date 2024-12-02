رياضة جنوب سيناء تعلن شروط الاشتراك في برنامج "أهل مصر" للمحافظات الحدودية

جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت مديرية الشباب بجنوب سيناء، استمرار برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية كبرنامج تثقيفي و دورات تنمية اقتصادية بمحافظة الوادي الجديد بداية من 15 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر.

وكشفت مديرية الشباب والرياضة، في بيان لها اليوم، عن شروط الإشتراك في البرنامج والتي منها أن يكون المشترك في المرحلة العمرية من 18 إلي 35 عامًا، والأولوية لمن سبق لهم المشاركة في البرنامج، إضافة إلى الالتزام بالبرنامج المحدد من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جارِ تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية والكشفية بوزارة الشباب و الرياضة، مؤكدًا أنه يعد البرنامج رئاسي خاص بأبناء المحافظات الحدودية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن البرنامج يهدف إلى دمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البع، والتعرف على الأماكن السياحية، ‘ضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية .

ولفت إلى أنه على من يرغب في الاشتراك بالرحلات التثقيفية، التقدم إلى إدارة الشباب بديوان عام مديرية الشباب والرياضة، للتسجيل بصور البطاقة الشخصية، مع إفادة من مركز الشباب بالمشاركة الفعالة بأنشطة المراكز، مشيرًا إلى أن الأولوية بأسبقية التسجيل.